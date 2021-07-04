Формула-1: результати Гран-прі Австрії 2021
Пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен знову став переможцем Гран-прі Австрії Формули-1, повідомляє УНИАН.
У боротьбі за перше місце нідерландський гонщик обігнав Вальттері Боттаса та Ландо Норріса. А ось чинний чемпіон Льюїс Хемілтон прийшов до фінішу четвертим.
Загалом Хемілтон у загальному заліку відстає на 32 очки від Ферстаппена. Тепер Льюїс чекає шансу, щоб через два тижні відігратися на своїй домашній трасі. Варто зазначити, що Норріс всі гонки нинішнього сезону завершив в призерах - дивовижний показник.
Нагадаємо, що минулої неділі Макс також фінішував першим на Гран-прі Австрії.
Гран-прі Австрії. Топ-10
Формула-1: результати сезону
- Після дев'яти етапів Ферстаппен набрав 182 очки й лідирує в особистому заліку. У Хемілтона - 150 очок. На третьому місці йде Перес (104 очки).
- У Кубку конструкторів у "Ред Булл" - 286 очок, у "Мерседес" - 242 очки. До трійки найкращих також входить "Макларен" (141).
- Наступний етап Формули-1 пройде 18 липня у Великобританії.