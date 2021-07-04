Формула-1: результати Гран-прі Австрії 2021

Пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен знову став переможцем Гран-прі Австрії Формули-1, повідомляє УНИАН.

У боротьбі за перше місце нідерландський гонщик обігнав Вальттері Боттаса та Ландо Норріса. А ось чинний чемпіон Льюїс Хемілтон прийшов до фінішу четвертим.

Загалом Хемілтон у загальному заліку відстає на 32 очки від Ферстаппена. Тепер Льюїс чекає шансу, щоб через два тижні відігратися на своїй домашній трасі. Варто зазначити, що Норріс всі гонки нинішнього сезону завершив в призерах - дивовижний показник.

Нагадаємо, що минулої неділі Макс також фінішував першим на Гран-прі Австрії.

Гран-прі Австрії. Топ-10

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