Катя Осадча показала вагітний животик у фіалковій сукні

Успішна українська телеведуча продовжує підкорювати мережу бездоганними образами для зйомок. Днями вона опублікувала чергову серію фото на особистій сторінці, повідомляє 24 Канал.

Знаменитість позувала перед камерою на тлі фотозони, прикрашеної численними букетами квітів. Для нового робочого дня Катя Осадча обрала надзвичайно ніжну сукню фіалкового кольору довжини максі з відкритими плечима. Рюші та шиї та рукавах додавали елегантності, а тонкий пояс злегка підкреслив вагітний животик.

Катя Осадча поєднала таке вбрання з бірюзовими босоніжками без підборів. Вона зібрала волосся в акуратний пучок, доповнивши зачіску капелюхом з ліловою стрічкою.

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