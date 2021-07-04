Топ-5 найдорожчих квартир Києва

Квартири в Києві з авторським ремонтом та ексклюзивною технікою мають стабільний попит у заможних українців. Кожні такі апартаменти, вартістю $3-5 млн, можуть продаватися роками. Потенційні покупці не поспішають і враховують усі нюанси – від того, як дістатися до будинку, до якості роботи консьєрж-сервісу та оздоблення квартири, повідомляє Обозреватель.

Системи "розумний будинок", найдорожчі оздоблювальні матеріали та побутова техніка, зроблені на замовлення предмети інтер'єру – далеко не весь список того, що отримує власник квартири за мільйони доларів.

Пентхаус на Печерську за $7 млн

Найдорожча квартира в столиці розташована в престижному комплексі на Печерську – в ЖК "Новопечерські липки". Загальна площа дворівневої квартири становить 447 кв. м. У ній 5 спалень, три з яких – із власними санвузлами (всього їх 8). У квартирі знайшлося місце і робочому кабінету з каміном. У вітальні створено дитячу зону з власним маленьким палацом. Провести вечір можна в своїй СПА-зоні з хамамом і кімнатою відпочинку.

Квартира обладнана системою "розумний будинок" з трьома рівнями охорони, окремою серверною, власною автономною котельнею та системою очищення води. Ремонт у квартирі новий, а всі предмети інтер'єру зроблені за індивідуальним замовленням або привезені з Італії, Німеччини чи Швейцарії. Техніка в квартирі – преміум-брендів, люстри зроблені з муранського скла.

Пентхаус на Печерську. Джерело: rieltor.ua

Пентхаус на Печерську. Джерело: rieltor.ua

Пентхаус на Печерську. Джерело: rieltor.ua

Трикімнатні апартаменти на Мічуріна за $5,95 млн

Помешкання розташоване в елітному клубному будинку в історичній місцевості Звіринець на Печерську. Майже за $6 млн покупець отримає трикімнатну квартиру загальною площею 350 кв. м з ексклюзивним ремонтом, під час якого, як обіцяє власник апартаментів, використовувалися високоякісні матеріали світових брендів. Уся техніка і меблі – преміум-брендів. У будинку цілодобова охорона, підземний паркінг із ліфтом на поверх, сервісні та охоронні служби.

Трикімнатні апартаменти на Мічуріна. Джерело: 100realty.ua

Трикімнатні апартаменти на Мічуріна. Джерело: 100realty.ua

Трикімнатні апартаменти на Мічуріна. Джерело: 100realty.ua

Пентхаус на Кловському узвозі за $5 млн

За квартиру загальною площею 500 кв. м з краєвидом на Дніпро і Маріїнський парк її власник хоче виручити $5 млн. На першому рівні, площею 150 кв. м, розташована вітальня, бібліотека, їдальня з кухнею і гостьовий санвузол.

На другому поверсі, такої ж самої площі, розташована спальня з ванною кімнатою і двома вбиральнями, дитяча – з санвузлом і вбиральнею. І на третьому рівні площею 200 кв. м розміщені два санвузли, спортзона, домашній кінотеатр, кабінет і гостьова спальня. Тут таки є приміщення для персоналу з мінікухнею і власним санвузлом, а також пральня.

В апартаментах, як і належить житлу такого рівня, виконано авторський дизайн. У квартирі встановлені системи очищення води, сніготанення на даху, протиударні скла, "розумний будинок", відеоспостереження та безперебійної подачі електрики. У парадному – охорона, таємні двері для виходу і навіть кімната для перевдягання персоналу. У підземному паркінгу покупець апартаментів отримує чотири місця.

Пентхаус на Кловському узвозі. Джерело: country.ua

Пентхаус на Кловському узвозі. Джерело: country.ua

Пентхаус на Кловському узвозі. Джерело: country.ua

Чотирикімнатна квартира з краєвидом на Лавру за $ 4,5 млн

Квартира з панорамним краєвидом на Дніпро, Лавру і Маріїнський парк розташована в житловому комплексі Diamond Hill на вул. Мазепи. Площа апартаментів із трьома спальнями становить 306 кв. м. Крім цього, в квартирі розташований просторий зал, гардеробні, санвузли, кухня та зона їдальні.

Ремонт – дорогий, у квартирі встановлено систему "розумний будинок". Безпеку забезпечує воєнізована охорона, працює консьєрж-сервіс. У ціну включено 4 паркомісця.

Чотирикімнатна квартира з краєвидом на Лавру. Джерело: novolipki.com.ua

Чотирикімнатна квартира з краєвидом на Лавру. Джерело: novolipki.com.ua

Чотирикімнатна квартира з краєвидом на Лавру. Джерело: novolipki.com.ua

Квартира на Великій Житомирській за $4,5 млн

VIP апартаменти розташовані в будинку на вул. Велика Житомирська, який був побудований у 2006 році. Загальна площа п'ятикімнатної квартири складає 390 кв. м, апартаменти оформлені в стилі французької класики.

Краєвид із вікон на другому поверсі – у двір і на проїжджу частину. На відміну від більшості інших квартир такого класу, за послуги рієлтора (3%) пропонують заплатити покупцеві.

Квартира на Великій Житомирській. Джерело: rieltor.ua

Квартира на Великій Житомирській. Джерело: rieltor.ua