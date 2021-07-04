7 найбільш вражаючих занедбаних місць України та світу

Багатьом подобаються фільми про постапокаліпсіс. Вони підкуповують своєю атмосферою відчуженості і жаху в образах давно покинутих будівель, повідомляє Обозреватель.

Через це фільми в цьому жанрі збирають мільйонні каси, а відеоігри розкуповують як гарячі пиріжки. Так, в нашій країні і за кордоном існує чимало подібних локацій, які викличуть подібний трепет. Сайт вирішив зробити добірку невідомих, але не менш вражаючих занедбаних готелів, аеропортів і лікарень, а також дізнатися, як буде виглядати наша планета без людей.

1. Покинутий готель "Вишеград" у Чехії

Покинутий готель 1970 – 1980-х років в Чехії перебуває на пагорбі поруч з містом Крумлов. Колись тут відпочивало багато туристів, але через велику відстань від центру "Вишеград" став занедбаним.

Тут увагу особливо приваблює автентичний зовнішній вигляд і великі поржавілі літери на даху з видами на старе місто. Також примітна карта центру Крумлова з дерева у колишньому актовому залі.

Покинутий готель 1970 – 1980-х років в Чехії перебуває на пагорбі поруч з містом Крумлов

2. Аеропорт Нікосія на Кіпрі

Аеродром Нікосія був відкритий у 1930-х роках і спочатку використовувався як авіабаза Королівських ВПС. Пізніше він став головним міжнародним аеропортом Республіки Кіпр і пробув ним аж до турецького вторгнення у 1974 році.

Останні пасажирські літаки з аеропорту вилетіли у 1977 році з дозволу ООН. З того часу будівля почала заростати бур'янами і руйнуватися.

Аеродром Нікосія був відкритий в 1930-х роках і спочатку використовувався як авіабаза Королівських ВПС

3. Покинутий острів Росс в Індії

Острів Росс розташовується недалеко від столиці Андаманських островів в Індії. Тут британська адміністрація і побудувала перше на островах виправне поселення. Сам острів був підготовлений, як опорний пункт колонізації островів і притулок для найжорстокішої в'язниці британської імперії. Над в'язнями тут жорстко знущалися і таврували багато років.

Сьогодні джунглі поступово повертають собі ці території: по напіврозваленим цегельним будинкам, що свідчить про колишню розкіш колонізаторів, заплітають ліани і коріння тропічних дерев.

Острів Росс знаходиться недалеко від столиці Андаманських островів в Індії

4. Покинута поліклініка в Росії

У Рязанській області розташовується досить страшна будівля, яка могла стати прототипом для хоррор-гри Outlast. Туди також потрапити можна тільки через балкон на другому поверсі. Через багато років ці стіни все ще випускають лікарняний запах.

Порожні палати, стіни, покриті чорною пліснявою, запилене гінеколоніческое крісло, моторошні пляшечки з рідинами і лікарські інструменти – все начебто було кинуто в поспіху.

У Рязанській області знаходиться досить страшне будівля, яке могло стати прототипом для хоррор-ігри Outlast

5. Покинутий військовий госпіталь в Німеччині

Госпіталь є лікарняним комплексом, що включає понад 60 будівель початку 20 століття. Він розташовується у німецькому місті Беліц. Тут у 1916 році лікувався сам Адольф Гітлер після битви на Соммі, коли ще був молодим солдатом.

Під час Другої світової війни частина будівель госпіталю була зруйнована в ході бомбардувань, в тому числі зникла будівлю церкви.

Тут в 1916 році лікувався сам Адольф Гітлер

6. Покинутий тунель метро в Києві

Перегін "Хрещатик" – "Університет" закинутий з кінця 80-х років після завершення будівництва станції "Театральна" та Сирецько-Печерській гілки.

Тунель відрізали від решти метро бетонними пробками. Решта рейок покриті іржею. Понад двадцяти років тому по ним ще їздили потяги.

Перегін "Хрещатик" – "Університет" закинутий з кінця 80-х років

7. Покинуте місто Прип'ять під Києвом

У цьому місті вже давно ніхто не живе, з того самого моменту, коли вибухнув четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС і світ пережив величезну ядерну катастрофу. Місцеві жителі повинні були в поспіху евакуюватися, кинувши всі заражені радіацією речі.

За 35 років місто заросло бур'янами і обросло легендами. Київські турагентства охоче возять сюди екстремалів на 1 і 2-денні екскурсії.