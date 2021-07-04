Названо найбільш вакцинована країна в світі, згідно з даними системи відстеження вакцин. Нею стали Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), пише Bloomberg, повідомляє Лента.Ру.

Повідомляється, що в країні Перської затоки на даний момент поставили 15,5 мільйона вакцин, що покриває 72,1 відсотка населення.

Проте, минулого тижня влада США застерегли своїх громадян від поїздок в арабську країну, пославшись на «дуже високий рівень» захворюваності коронавірусів. Також Саудівська Аравія тимчасово заборонила поїздки в ОАЕ.

Емірати все ще числяться в «червоному списку» країн, жителі яких при поїздках до Великобританії повинні будуть відсидіти за свій рахунок десятиденний карантин.

Раніше самої вакцинованої країною світу визнали Сейшельські Острови. Там прищепили 71,7 відсотка населення, чисельність якого складає трохи менше 100 тисяч чоловік.