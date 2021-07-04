Чоловік помилково отримав від банку $50 млрд

У США сім'ї помилково на банківський рахунок перевели 50 мільярдів доларів. Однак лише кілька днів агент з нерухомості з Батон-Руж, штат Луїзіана, Даррен Джеймс був мільярдером, поки в фінансовій установі не усунули помилку, повідомляє Обозреватель.

Як пише CNN﻿, збій стався в місцевому банку Chase Bank.

"Це не помилка одного нуля або помилка двох нулів, це хтось, хто випадково заснув на клавіатурі. Я був в захваті. Дуже здивувався, і поцікавився, чи є у мене багатий дядько, який передав мені гроші" , – жартівливо говорив чоловік .

Американець відзначив, що причина технічний збій ще встановлена. Але відомо, що це сталося не тільки з його банківським рахунком.

Рахунок в банку на 50 млрд доларів. Джерело: CNN

"Занепокоєння полягає в тому, чи був мій рахунок скомпрометований, а банк мені навіть не подзвонив. Ми нічого ні від кого не чули" , – додав Джеймс.

Також чоловік сказав, що не мав наміру витрачати гроші, адже це йде врозріз його "моральному компасу".

"Є велика різниця між мораллю і законністю. Чесність і хороші моральні якості відразу ж вступають в силу, ми нічого не можемо зробити з грошима. Я не заробив їх, це не наше право витрачати" , – додав він.

Представник банку сказав, що у них стався технічний збій, що торкнулася обмежена кількість облікових записів.