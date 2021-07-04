Чоловік помилково отримав від банку $50 млрд
У США сім'ї помилково на банківський рахунок перевели 50 мільярдів доларів. Однак лише кілька днів агент з нерухомості з Батон-Руж, штат Луїзіана, Даррен Джеймс був мільярдером, поки в фінансовій установі не усунули помилку, повідомляє Обозреватель.
Як пише CNN, збій стався в місцевому банку Chase Bank.
"Це не помилка одного нуля або помилка двох нулів, це хтось, хто випадково заснув на клавіатурі. Я був в захваті. Дуже здивувався, і поцікавився, чи є у мене багатий дядько, який передав мені гроші", – жартівливо говорив чоловік .
Американець відзначив, що причина технічний збій ще встановлена. Але відомо, що це сталося не тільки з його банківським рахунком.
"Занепокоєння полягає в тому, чи був мій рахунок скомпрометований, а банк мені навіть не подзвонив. Ми нічого ні від кого не чули", – додав Джеймс.
Також чоловік сказав, що не мав наміру витрачати гроші, адже це йде врозріз його "моральному компасу".
"Є велика різниця між мораллю і законністю. Чесність і хороші моральні якості відразу ж вступають в силу, ми нічого не можемо зробити з грошима. Я не заробив їх, це не наше право витрачати", – додав він.
Представник банку сказав, що у них стався технічний збій, що торкнулася обмежена кількість облікових записів.
"Проблема була вирішена на наступний день, і всі рахунки показують точні залишки", – повідомила представниця Chase Bank Емі Бонітатібус.