Оля Цибульська спокусила мережу образом у сукні з глибоким декольте

Відома українська співачка Оля Цибульська поділилась серією нових звабливих знімків. Зірка позувала у відвертій сукні з вирізом до стегон та декольте, повідомляє 24 Канал.

Популярна українська телеведуча та артистка Оля Цибульська продовжує ділитися з аудиторією пікантними світлинами. Вона не соромиться демонструвати інтимні частини тіла, а навпаки, хизується ними та підкреслює свої принади.

На нових фото виконавиця позувала на тлі розкішних рожевих квітів та щиро усміхалась. Для зйомки зірка обрала атласну синю сукню довжини максі з об'ємними рукавами та мереживом. Глибоке декольте вдало підкреслило пишні груди співачки, а відвертий виріз до стегон закцентував на струнких ніжках, від яких було важко відірвати погляд.

Образ завершив розкішний макіяж. Оля Цибульська підкреслила очі стрілками й нафарбувала губи рожевою помадою.

Оля Цибульська / Фото з інстаграму зірки