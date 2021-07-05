В Естонії зажадали від Росії повернути окуповані території

Кандидат в президенти Естонії та колишній спікер парламенту Хенн Пиллуаас зажадав, щоб Росія повернула захоплені території його країни. Йдеться про частину Печорського повіту, який зараз входить до Псковської область, і частину території за Нарвою (зараз Ленінградська область), повідомляє Обозреватель.

Про це він заявив на з'їзді Консервативної народної партії. Саме на ньому політика й обрали претендентом на пост глави держави.

"Немає жодної необхідності укладати нову естонсько-російську угоду про кордони. За міжнародним правом ще діє Тартуський мир, укладений 101 рік тому. І визначений ним державний кордон. Немає жодної необхідності для легалізації злочинної окупації Пецерімаа і околиць Нарви" , – сказав Пиллуаас.

Вибори президента Естонії призначені з 10 серпня по 29 вересня. Спершу його обирає парламент, а у разі, якщо це не виходить, то скликається колегія вибірників, що складається з 208 осіб (107 представників місцевих самоврядування і 101 депутат).

Пиллуаас був спікером парламенту з 4 квітня по 18 березня 2021 року, а зараз очолює фракцію EKRE.