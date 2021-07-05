Експерт назвав ознаки прослушки телефону

Існує ряд ознак, які можуть говорити про те, що ваша розмова по телефону прослуховується. Про це агентству «Прайм» розповів партнер і директор компанії «ІТ-Резерв» Павло Мясоєдов, повідомляє Лента.Ру.

За словами експерта, подібні програми стають розумнішими і приховують свою присутність в телефоні, активуючи лише в потрібні моменти. Головною ознакою прослушки є підвищена витрата батареї під час розмови або листування в месенджері. Також слід звертати увагу на незвичайний перегрів гаджета при сеансі зв'язку. Іншою ознакою того, що до вашого телефону підключена третя сторона, є таргетована під ваші розмови реклама.

Як пояснив Мясоєдов, користувачі часто не дивлячись дають згоду на всі умови користування додатками при їх завантаженні. Однак таким чином можна випадково дозволити доступ до мікрофона та камери гаджета. У разі появи підозр про прослуховування телефон рекомендується відключити і відразу ж звернутися в сервісний центр. Самостійна захист, зазначає експерт, можлива, але вимагає певних навичок.

На початку жовтня міністерство промисловості і торгівлі відзвітувало про виявлення в російській продажу побутових приладів з прослуховуванням. Про знаходженні прасок іноземного виробництва з вбудованим шпигунським устаткуванням розповів директор департаменту радіоелектронної промисловості Мінпромторгу Василь Шпак.