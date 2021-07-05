Путін провокує в Чорному морі небезпечний інцидент – офіцер ВМС США

Президент РФ Володимир Путін перетворив Чорне море на небезпечний регіон. Рано чи пізно там може статися інцидент, що загрожує війною, повідомляє Обозреватель.

Таку думку висловив капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах.

"Путін говорив: "Якщо ми сьогодні не візьмемо Крим, то завтра там буде НАТО". Це свого роду брехня, тому що все Чорне море оточене країнами НАТО. Путін зробив це не для того, щоб зробити Росію більш безпечною. Навпаки, він створив набагато більше небезпек" , – підкреслив офіцер.

У цьому контексті він нагадав про те, як росіяни провокують кораблі НАТО на зіткнення. Ця ситуація є великою небезпекою.

"Коли в Чорному морі проходять такі кораблі, як есмінці, як Defender, як USS Cook, росіяни починають проводити навколо них маневри, намагатися перегородити шлях, близько пролетіти над ними літаками, щоб затремтіла палуба – це все одно рано чи пізно призведе до якогось інциденту. Дуже часто так починалися війни, починалися конфлікти" , – підкреслив Табах.

За його словами, саме з такою поведінкою РФ пов'язана набагато більша, ніж раніше, кількість бойових кораблів в Чорному морі:

"Ми бачимо в Чорному морі стільки бойових кораблів, як Defender або Ross та інші есмінці. Це кораблі, що несуть смерть, з величезною зброєю, з Томагавками. Їх ніколи стільки не було в Чорному морі".