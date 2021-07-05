Заробітчан заманюють до Польщі: кому платять 148 тис. грн

У Польщі кількість вакансій для українців збільшилася більш ніж на третину. Великим попитом користуються робочі з кваліфікацією: плиточники, бетонщики. Вони можуть претендувати на зарплату в розмірі до 148 тис. грн, повідомляє Обозреватель.

Це випливає з даних кадрового порталу work.ua. Так, плиточники можуть заробляти до 12 до 16 євро на годину. Працювати доведеться по 11 годин на день і шість днів на тиждень. У результаті в місяць можна отримувати до 148,3 тис. грн.

"Потрібні терміново плиточники, зарплата від 12 до 16 євро на годину чистими і вище, спочатку платять 12-14 євро за годину, в залежності від досвіду, потім піднімають ставку, якщо фахівець добре себе показує в роботі. 10-11 годин на день", – йдеться в оголошенні.

Проїзд до роботи, спецодяг, спецвзуття та інструмент забезпечує роботодавець. Мінімальна зарплата при цьому становить 45 тис. грн.

Бетонщики з досвідом роботи можуть заробляти 12-15 євро на годину і вище, починають з 12-14 євро на годину. Проживання безкоштовне, графік роботи 10-11 годин в день. В місяць можна заробляти до 140 тис. грн.

Також попитом користуються і лікарі. Наприклад, стоматолог з досвідом роботи і знанням польської мови може заробляти до 160 тис. грн.