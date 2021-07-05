У Таїланді потужним вибухом знищило завод з виробництва пінопласту

Потужний вибух і пішов за ним пожежа знищили завод з виробництва пінопласту в сусідній зі столицею Таїланду провінції Самутпракан. В результаті події постраждала 21 людина, повідомляє Страна.ua.

Вибух стався близько 2:50 за місцевим часом (22:50 за Києвом, 4 липня). На території заводу було близько шести складів, в яких зберігалося 50 тонн хімікатів.

Услід за вибухом виникла пожежа, що охопила всю фабрику і завдала збитків різним будівлям в радіусі кілометра.

Понад 30 пожежних машин були спрямовані на місце події. Ближче до світанку загоряння було взято під контроль, проте клуби чорного диму досі видно в районі аеропорту Суваннапхум (Суварнабхумі).

Людям, які проживають і працюють в радіусі 5 км від місця події, влада наказала евакуюватися через імовірність повторних вибухів. В районі утворилися серйозні автомобільні затори.

Причина вибуху невідома.