Лікарі з'ясували, кому суворо заборонено їсти кукурудзу

В Україні стартував сезон кукурудзи, качани якої почали викладати на полиці супермаркетів і прилавки овочевих лотків. Овоч прийнято відварювати і з задоволенням поїдати всім сімейством, приправивши сіллю. Але такі ласощі досить важкі і дозволені не всім, повідомляє РБК-Украина.

Кому не можна їсти кукурудзу, в чому її користь і протипоказання - читайте нижче в нашому матеріалі.

Кукурудзу не можна їсти в таких випадках

Якщо у вас підвищене згортання крові. При частому вживанні продукту він може сприяти згущення крові (через високий вміст вітаміну К), що в найважчих випадках загрожує тромбофлебітом.

При захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Кукурудза - не найпростіший для перетравлення продукт, тому ризикувати не варто. Якщо у вас проблеми з травленням, відмовтеся від злаку, щоб не отримати, як мінімум, здуття в кишківнику.

Якщо у вас нестача ваги і поганий апетит. Людям з проблемою недостатньої ваги кукурудза не рекомендована, оскільки вона вимагає великої кількості ферментів для перетравлення. Крім того, злак знижує апетит.

Також можуть виникнути алергічні реакції на кукурудзу у вигляді висипу і свербіння.

Користь кукурудзи

Якщо ж у вас немає перерахованих вище протипоказань, не відмовляйте собі в задоволенні поласувати теплим качаном. Адже кукурудза дуже багата корисними речовинами. Вона містить:

вітаміни А, С, Е;

нікотинову кислоту;

пантотенову і фолієву кислоти;

калій і кальцій;

натрій і нікель;

фосфор і магній.

Овоч чинить такий корисний вплив на організм:

добре діє на роботу кишкового тракту і допомагає при запорах,

виводить з організму "поганий" холестерин і чистить судинне русло,

добре впливає на сечостатеву систему людини,

допомагає підтримувати гарний настрій.

При відсутності протипоказань кукурудзу можна вживати як дорослим, так і дітям, літнім людям і навіть вагітним і годуючим мамам. Головне, пам'ятати золоте правило: все добре, що в міру.

Автор: Світлана Мащенко