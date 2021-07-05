Обміняти товар і повернути гроші за брак стане простіше

Верховна Рада прийняла законопроєкт №4185, який дозволить застосування гарантійних зобов'язань в електронному вигляді. Іншими словами - не потрібно буде зберігати паперові документи на придбану техніку, повідомляє UBR.

Замість цього пропонується відразу ж у момент покупки зареєструвати її на сайті виробника. За задумом авторів цього законопроєкту, такий крок поліпшить обслуговування споживачів і дозволить оцифрувати бізнес-процеси учасникам ринку.

Не все так просто з е-гарантіями

Заступник голови правління Союзу споживачів України (СПУ) Олег Цільвік вказав на деякі невідповідності в законопроєкті №4185. Зокрема, незрозуміло, хто саме повинен видавати електронні зобов'язання.

"Продавець іноді взагалі не має відношення до виробника. І яким способом продавець забезпечить наявність на сайті виробника можливості зареєструвати гарантію - незрозуміло" , - дивувався він.

Правильно було б розділити інформацію про електронні гарантії і про експлуатаційні документи, вважає експерт.

За його словами, це різні речі і не потрібно заплутувати споживачів.

Вагома частина товарів, походження яких неможливо встановити і підтвердити, в Україні продається "перекупниками". Що вже говорити про контрабандні або контрафактні поставки. Незрозуміло, як у таких випадках буде забезпечуватися електронна гарантія, зазначив Цільвік.

Він розповів, що часто в Україні можна зустріти "гарантію від виробника" на кілька місяців. Тоді як у Європі поширеною практикою є надання гарантійних зобов'язань терміном на 24 місяці.

Тому якщо реєструвати покупку відразу ж на сайті виробника, то можна буде дізнатися, чи поширюється гарантія на нашу країну і який її термін. Таким способом можна дізнатися, наскільки офіційний товар отримує покупець.

За його словами, законопроєкт №4185 частково охоплює напрацювання, які закладені в новому комплексному законі про захист прав споживачів - у тій частині, яка стосується цифровізації. Загалом він позитивно оцінив зазначений документ.

"В принципі він повинен внести якісь позитивні зрушення для сегмента електронної комерції" , - підкреслив експерт.

Відзначивши, що споживачі в усьому світі "дуже часто гублять і чеки, і технічні паспорти" від придбаної техніки.

Зручність для всіх

Коли можна прямо на сайті виробника зареєструвати покупку, відстежувати гарантійний термін - це зручно, констатував Олег Цільвік.

Крім цього, за бажанням прямо в особистому електронному кабінеті можна продовжити гарантію або післягарантійне обслуговування. Такий інструмент незамінний у випадках, коли виробник допустив брак і оголошує кампанії про відкликання своєї продукції. При цьому, природно, компенсуючи незручності своїм клієнтам.

Цей законопроєкт вигідний і для учасників ринку, підкреслив один з керівників Союзу споживачів України. Адже роздрукувати технічний паспорт, гарантійний талон - це додаткові витрати часу і коштів.

"Особливо коли великі виробники розміщують на своїх гарантійних талонах певні захисні елементи" , - зазначив він.

Ще одна з вигод для рядових споживачів, на думку Цільвіка, пов'язана зі зручністю для покупців.

"Продавець буде вносити всю необхідну інформацію - за бажанням споживача - відразу на місці в базу виробника" , - розповів він.

Тому що чимало користувачів стикаються з труднощами, намагаючись зробити це самостійно.

Важливий пункт - на підготовку до запропонованих нововведень відводиться три місяці. А на цю сферу поширюються вимоги закону про державну мову. Виникає питання, чи встигнуть виробники перевести на українську мову всі свої реєстри.

Наскільки готові рітейлери

Опитані учасники ринку підтримали дану ініціативу і курс на оцифровку бізнесу. СЕО мережі MOYO Валентин Івакін назвав зазначену новацію корисною і зручною, адже паперові гарантійні документи "мають тенденцію губитися".

"В електронному вигляді все спрощується. До того ж, якщо продавець ще й надає можливість реєстрації в особистому кабінеті, в якому зберігається вся історія покупок у зв'язці: замовлення + фіскальний чек + гарантійний талон - це і зовсім ідеальний сценарій" , - підкреслила вона.

За його словами, з точки зору бізнесу - продавців - законопроєкт №4185 запропонував спрощення діючих процедур як у момент продажу, так і при гарантійних або сервісних зверненнях. Це дозволить більш якісно і швидше обслуговувати клієнтів.

Природно, зазначив він, будуть оптимізовані процеси, які залишаються "за кадром" і покупець про них не знає. Наприклад, взаємодія з сервісними центрами або безпосередньо з виробником.

"Це повинно вплинути на час комунікації і, як результат, скоротити час надання відповіді клієнту" , - спрогнозував Валентин Івакін.

За його оцінками, три місяці буде досить для впровадження і адаптації електронних чеків. А ось з приводу електронних гарантійних талонів відведеного терміну може і не вистачити.

Для якісної реалізації повинні бути задіяні всі ланки бізнес-ланцюжка, впевнений він. Тобто - виробник, постачальник, продавець, покупець, сервісний центр. Ймовірно, припустив глава MOYO, для таких змін трьох місяців може бути недостатньо.