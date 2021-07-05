Головний інфекціоніст США попередив про небезпеку штаму "Дельта"

Індійський штам коронавірусу "Дельта"може викликати важче захворювання в порівнянні з іншими варіантами COVID-19. Таке припущення зробив директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, повідомляє УНІАН.

Фаучі також назвав "Дельта" найбільшою загрозою. Очікується, що незабаром саме цей вид вірусу буде переважати в США і решті світу, оскільки він легше передається від людини до людини і знижує ефективність вакцин.

За даними досліджень, індійський штам коронавірусу є найбільш заразним з усіх відомих на сьогодні варіантів COVID-19, включаючи "Альфа" з високим ступенем передачі, який був вперше виявлений у Великобританії.

Раніше британські медики заявили, що на "Дельта" припадає понад 95% нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією. Вони також вважають, що цей варіант може бути на 40-60% більш переданим, ніж "Альфа".

Основні симптоми зараження штамом "Дельта"

Найбільш поширеними симптомами коронавірусу "Дельта" наразі є головний біль, біль у горлі, нежить і лихоманка - аналогічні застуді.

Деякі американські медики також відзначають задишку, кашель та інші проблеми з легенями.