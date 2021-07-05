У Флориді знесли вцілілу при обваленні частину будинку

В окрузі Майамі-Дейд на півдні Флориди (США) вибухом знесли вцілілу при вибуху частину 12-поверхового житлового будинку. Роботи на Champlain Towers провели в понеділок, 5 липня, повідомляє Обозреватель.

"Частина Champlain Towers в Серфсайді, Флорида, була знесена – це ще одна сумна глава для тих, хто вижив і їх сімей. Офіційні особи заявляють, що структура наражає на небезпеку пошуково-рятувальні команди, і це дозволить їм досліджувати більше територій" , – написав журналіст Мануель Бохоркес.