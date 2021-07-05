НКРЕКП встановила мінімальне цінове обмеження на електроенергію

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, (НКРЕКП) встановила мінімальну цінове обмеження на електроенергію "ринку на добу вперед" (РДН) на рівні 734,9 грн / МВт-год до 8 липня включно, повідомляє UBR.

Нижче цієї суми учасники ринку не мають права подавати цінові пропозиції. Про це повідомляє пресцентр енергорегулятора за підсумками екстреного засідання комісії 4 липня, пов'язаного з різким зниженням ціни на РДН.

НКРЕКП також встановила обмеження на продаж е/е за двосторонніми договорами в рамках однієї вертикальної-інтегрованої компанії (ВІК) в 50% місячного обсягу продажу.

Крім того, з метою збільшення попиту на РДН регулятор зобов'язав оператора системи передачі і операторів систем розподілу закуповувати на цьому сегменті ринку всі обсяги електроенергії, необхідні для компенсації виробничих втрат.

"Вперше ми збираємося так пізно, тим більше в неділю, але ми повинні негайно реагувати на ситуацію і діяти. Перше - ми починаємо розслідування того, що сталося на РДН. Ми повинні вивчити всі аспекти цього, включаючи підозрілі аукціони генерації ДТЕК і всі наступні дії ", - сказав глава НКРЕКП Валерій Тарасюк під час засідання.

Додамо, що в період з 2 по 4 липня ціна електроенергії на РДН знизилася до історичного мінімуму у 2021 році - майже в 3,5 раза в порівнянні з ціною на 1 липня (з 1450,65 грн / МВт-год до 426,06 грн / МВт-год). Таке падіння регулятор пояснив виведенням 74% попиту з РДН на ринок двосторонніх договорів (РДД) окремими учасниками ринку, назвавши насамперед компанію "Д.Трейдінг" (група ДТЕК).

На 5 липня вартість е/е почала поступово підвищуватися - до 505,68 грн / МВт-год (+ 18% в порівнянні з попереднім днем).