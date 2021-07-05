Прогноз погоди на 5 липня: в Україні повернуться град та шквали

Погода в Україні у понеділок, 5 липня, буде знову дощовою. Опади, які будуть супроводжуватися грозами, охоплять усі регіони, повідомляє Обозреватель.

Згідно з прогнозом погоди﻿, місцями піде град, а вітер посилиться до штормових значень.

Дощі з грозами 5 липня охоплять всі сфери України, в південних і центральних областях опади будуть значними. Також місцями очікується град і шквали 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпеки.

Температура повітря вночі коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла на заході і + 17 ...+ 21 на решті території. Вдень синоптики прогнозують від 26 до 31 градуса.

У Києві в понеділок погода також буде дощовою і з грозами, вночі + 17 ...+ 19, вдень до 28 градусів.