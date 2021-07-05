Що очікується на валютному ринку в понеділок

Через те, що 4 липня - День незалежності США - цьогоріч припав на неділю, сьогодні в Америці теж буде вихідний, а значить, ніякі операції здійснюватися не будуть. Тому торги на міжбанківському валютному ринку в понеділок, 5 липня, будуть проводитися за схемою ТОМ (з розрахунками завтрашнім днем).

Охочих працювати в такому режимі буде трохи, як результат, операцій з безготівковим доларом сьогодні буде набагато менше звичайного.

Відкриття торгів понеділка очікується на рівні 27,35 / 27,45 - ціна заявок на купівлю / продаж відповідно.

Курс долара в обмінниках Києва на вихідних опустився до 27,27-27,28 гривень. Сьогодні продаж стартуватиме з 27,28 гривень. Далі все буде залежати від розвитку ситуації на міжбанку: готівковий ринок буде чутливо вловлювати будь-які новини звідти. Втім, у зв'язку з особливостями сьогоднішньої торгівлі, ніяких різких рухів ми не припускаємо, а значить, готівковий ринок сьогодні буде жити своїм життям.

Євро на ринку FOREX в п'ятницю скорегувало своє падіння і піднялось до позначки 1,1872 долара. Вранці понеділка воно торгується у вузькому діапазоні 1,1851-1,1869 долара. Готівкове євро на вихідних продавали по 32,38-32,40 гривні. Сьогодні вранці євро почнуть продавати по 32,40-32,43 гривні. Далі все буде традиційно залежати від двох чинників: ситуації на світових ринках і поведінки готівкового долара.

Російський рубль минулої п'ятниці зміцнився до американського долара до 73,15 рублів за долар. Вранці понеділка бачимо, що рубль знову падає. Станом на 8:00 ранку рубль торгується у вузькому діапазоні 73,28-73,36 рубля. У Києві готівковий рубль на вихідних вчора продавали по 3,71-3,75 гривень за 10 рублів, траплялися і дешевші пропозиції невеликих сум. Сьогодні готівковий рубль продаватимуть за тією самою ціною.