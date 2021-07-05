Туск звинуватив польську владу в сприянні порядку Путіна

Колишній прем'єр-міністр Польщі та ексголова Ради ЄС Дональд Туск звинуватив чинну владу у своїй країні у вибудовуванні зовнішньої політики в ключі, вигідному президенту Росії Володимиру Путіну, повідомляє DW.

"Нові друзі" глави керівної консервативної партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського "схожі в одному - їм ближче путінська Росія, ніж Європейський Союз" , – заявив Туск у неділю, 4 липня, на наступний день після свого обрання головою ліберально-консервативної партії "Громадянська платформа".

Наслідки такої лінії Варшави можуть бути "набагато небезпечніше, ніж ми можемо собі уявити", застеріг Туск.

Керівна в Польщі партія декількома днями раніше підписала з "євроскептиками" - французькою ультраправою політичною силою "Національне об'єднання", угорськими правими з партії "ФІДЕС - Угорський громадянський союз" прем'єра Віктора Орбана та італійської "Лігою" - декларацію із закликом до "більшого суверенітету "країн-членів ЄС.

На думку колишнього глави польського уряду, цей документ є ще одним кроком на шляху до "повної ізоляції" Польщі. Єдиною людиною, який після дій партії Качинського "відкриє ще одну пляшку шампанського", є російський президент, підкреслив Туск.