Понад 24 тисяч українців вакцинували від COVID-19 у неділю

За минулу добу в Україні вакцинували від коронавірусу 24 363 особи. Одну дозу отримали 15 260 осіб, повністю імунізовані - 9 103 особи.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Протягом доби працювали 70 мобільних бригад, 87 пунктів щеплення та 120 центрів вакцинації.

Станом на 4 липня 2021 в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 774 553 особи.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 2 074 988 осіб, з них отримали 1 дозу - 2 074 986 осіб повністю імунізовані та отримали 2 дози - 850 394 особи.