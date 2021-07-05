На Кубі евакуювали понад 180 тис. осіб в очікуванні шторму

На Кубі понад 180 тис. людей евакуювали в очікуванні наближення тропічного шторму "Ельза", повідомляє Деловая столица.

Станом на вечір неділі "Ельза" рухалася вздовж східного узбережжя Куби зі швидкістю близько 15 км/год. Максимальна швидкість вітру усередині шторму сягає 95 км/год.

Очікуючи на прибуття урагану, евакуювали 180 тис. людей. Уряд побоюється, що шторм спричинить значні паводки. На кількох карибських островах через негоду вже загинули щонайменше троє людей.

"Більшість евакуйованих переїхали до родичів, але дехто отримав притулок в державних установах. Сотні людей, які проживають у гористих районах, сховалися у природних печерах, підготовлених на випадок надзвичайної ситуації" , — зазначає інформагентство.

Також вжито заходів для захисту плантацій цукрового очерету й какао.

Очікується, що після Куби "Ельза" вдарить по Флориді (США).