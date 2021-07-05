У Криму через повені загинула жінка

У Бахчисарайському районі анексованого Криму жінку віднесло потоком води, що утворився через сильні зливи, повідомляє Кореспондент.

Загибла була мешканкою села Албат. При цьому ще одна жінка постраждала, її госпіталізували. У той же час "влада" півострова заявляє, що загиблих немає, а одна жінка з села Куйбишеве вважається зниклою без вісті.

Відзначається, що в районі випало дві місячні норми опадів. Це призвело до того, що тут зійшли два селеві потоки і вийшли з берегів річки Бельбек і Коккозка.

Кількість підтоплених будинків в Куйбишеві зросла до 80, евакуйовані 150 чоловік. Через негоду понад дев'ять тисяч абонентів залишилися без електрики.

Сильні дощі в Бахчисарайському районі підтопили вже 104 приватних житлових будинки, п'ять з яких зруйновані повністю і відновленню не підлягають.