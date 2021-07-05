Чоловік порушив COVID-карантин і потрапив до в'язниці

Суд Гонконгу засудив до трьох місяців в'язниці чоловіка, який був хворий на коронавірус у безсимптомній формі, однак порушив карантин, повідомляє Лента.Ру.

За даними порталу, 30-річний інженер Сайд Мохаммед Різві (Syed Mohamed Rizvi) повернувся в Гонконг з Дубая в березні. Після прибуття він провів 21 день на карантині в готелі разом зі своєю подругою. За цей час вони зустрічалися з друзями й відвідали сімейний захід, будучи носіями вірусу. Це призвело до його поширення. При цьому пара приховала інформацію про місця, які відвідувала.

В результаті на примусовий карантин були відправлені сотні мешканців ряду будівель в декількох районах міста, було проведено масштабне тестування. На думку судді, дії підсудних поставили під загрозу здоров'я населення, у зв'язку з чим необхідно покарання у вигляді позбавлення волі.

Обидва підсудних визнали свою провину, висловили жаль з приводу події та принесли вибачення. Подруга Різві була засуджена до 20 днів позбавлення волі.