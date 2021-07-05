Затримання нардепа Брагара: в поліції перевірять дії патрульних

У Патрульній поліції України відреагували на звинувачення нардепа від "Слуги народу" Євгенія Брагара, якого нещодавно затримали поліцейські.

"Департамент патрульної поліції України перевірить законність дій патрульних під час зупинки авто нардепа в Києві" , - йдеться в повідомленні поліції.

Також призначено проведення службової перевірки, під час якої дадуть оцінку діям поліцейських.

Раніше повідомлялося, що в Києві затримали народного депутата Євгена Брагара. Співробітники поліції зупинили авто "Toyota" і запідозрили, що народний депутат, можливо, керує транспортним засобом в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Брагара відправили до нарколога для проходження тесту. Наркотиків у крові депутата не виявили.

Після цього він написав заяву на дії поліцейських.