Затримання нардепа Брагара: в поліції перевірять дії патрульних
У Патрульній поліції України відреагували на звинувачення нардепа від "Слуги народу" Євгенія Брагара, якого нещодавно затримали поліцейські.
"Департамент патрульної поліції України перевірить законність дій патрульних під час зупинки авто нардепа в Києві", - йдеться в повідомленні поліції.
Також призначено проведення службової перевірки, під час якої дадуть оцінку діям поліцейських.
Раніше повідомлялося, що в Києві затримали народного депутата Євгена Брагара. Співробітники поліції зупинили авто "Toyota" і запідозрили, що народний депутат, можливо, керує транспортним засобом в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Брагара відправили до нарколога для проходження тесту. Наркотиків у крові депутата не виявили.
Після цього він написав заяву на дії поліцейських.
"Патрульні не представилися і почали відразу хамити. Кілька разів з виключеною боді-камерою натякали на хабар. Після моєї категоричної відмови давати хабар мене звинуватили в тому, що я нібито перебуваю в стані наркотичного сп'яніння", - написав Брагар на своїй сторінці в Facebook.