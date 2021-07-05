Вибух у Каспійському морі: сейсмологи назвали причину

Вибух, зафіксований у неділю, 4 липня, у азербайджанському секторі Каспійського моря, стався в результаті виверження грязьового вулкану, повідомляє Новое время.

Про це заявив директор Республіканського сейсмологічного центру Гурбан Етірмішлі. За його словами, виверження грязьових вулканів часто супроводжуються вибухами і вогнем.

"Коли виверження відбувається на суші, то в повітря викидається певна кількість вогню, після чого вулкан починає вивергатися грязьовий лавою", – сказав Етірмішлі.

Він указав, що аналогічний процес відбувається й на морі, проте за товщею води не видно бруду, який вивергає вулкан. Фахівець додав, що грязьові вулкани вивергають вогонь лише 10-20 секунд.

#WATCH : Large explosion reported near oil platform in the Caspian Sea ; officials say it may have been caused by a mud volcano #CaspianSea #Azerbaijan #BREAKING pic.twitter.com/jznfnVneHk - Chaudhary Sahab (@JournalistSahab) July 5, 2021

У неділю ввечері, 4 липня, у соцмережах були поширені кадри вибуху, який стався в азербайджанському секторі Каспійського моря. У соцмережах зазначалося, що вибух нібито стався на газовому родовищі Умід, видобутком газу з якого займається компанія SOCAR.

Заступник голови департаменту зі зв'язків з громадськістю SOCAR Ібрагім Ахмедов заявив, що "вибух у Каспійському морі не має нічого спільного з об'єктами, що знаходяться під прямим контролем SOCAR".