Україні залишилося недовго чекати ПДЧ в НАТО - соратник Макрона
Україні залишилося недовго чекати отримання Плану дій щодо членства в НАТО, повідомляє Лівий берег.
Таку думку висловив депутат Національних зборів Франції – один із найближчих соратників президента Республіки Емманюеля Макрона, П’єр Персон.
"Я вважаю, що до отримання Україною ПДЧ в НАТО - недалеко", – сказав Персон.
Водночас він акцентував, що президент Макрон вважає, що нині НАТО потребує значної трансформації.
"Мені здається, що Макрон поглянув із тверезістю на НАТО і зрозумів, що нині існує потреба у його трансформації, розвитку, у покращенні потенціалу", – каже Персон.