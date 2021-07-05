Україні залишилося недовго чекати ПДЧ в НАТО - соратник Макрона

Україні залишилося недовго чекати отримання Плану дій щодо членства в НАТО, повідомляє Лівий берег.

Таку думку висловив депутат Національних зборів Франції – один із найближчих соратників президента Республіки Емманюеля Макрона, П’єр Персон.

"Я вважаю, що до отримання Україною ПДЧ в НАТО - недалеко" , – сказав Персон.

Водночас він акцентував, що президент Макрон вважає, що нині НАТО потребує значної трансформації.