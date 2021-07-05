Капітан команди-сенсації Євро-2020 пішов зі збірної

Капітан сенсації Євро-2020, збірної Чехії, Владімір Даріда завершив кар'єру в національній команді після того, як вона вибула з турніру, повідомляє Сегодня.

"В останньому сезоні я провів 140 днів поза домом через ігри і тренувальні табори. Я хочу проводити значно більше часу з сім'єю і моїм маленьким сином" , – цитує 30-річного Даріду, що виступає за берлінську Герту, Twitter збірної Чехії

На Євро-2020 збірна Чехії посіла третє місце в групі D, обігравши Шотландію (2:0), зігравши внічию з Хорватією (1:1) і поступившись Англії (0:1). В 1/8 фіналу чехи несподівано перемогли збірну Нідерландів (2:0), а в чвертьфіналі програли данцям 1:2.

Даріда, котрий в 76 матчах за чехів забив 8 голів, не перший гравець, який попрощався зі своєю національною командою після вильоту з Євро. Раніше про відхід зі збірної Німеччини заявив Тоні Кроос.

Також про завершення кар'єри в збірній оголосив найкращий футболіст світу-2018 хорват Лука Модрич.

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