За перекази на картку можуть оштрафувати на 85 тис. грн

Українці, які отримують оплату за свої послуги і товари на банківську картку фізособи, можуть заплатити штраф у розмірі 85 тис. грн. Крім того, за це можуть конфіскувати товар, повідомляє Обозреватель.

Як зазначають юристи, діюча система обміну інформацією між банками і фіскалами не дозволяє ефективно визначати порушників, хоча за законом приймати оплату на особисту картку дійсно заборонено.

"Такі розрахунки проводяться з грубими порушеннями податкового законодавства, продавці отримують невраховані доходи, не платять певні податки, збори і обов'язкові платежі" , – пояснили в Державній податковій службі.

Як пояснив керуючий партнер Interlegum Олександр Маленко в коментарі UBR, деяких українців, які приймають оплату на карту, знайти практично неможливо. Наприклад, репетиторів або деяких самозайнятих.

"Обслуговуючі банки не зобов'язані повідомляти ДПС про відкриття особою карткового банківського рахунку. При таких обставинах і сам факт наявності у конкретної особи карткового рахунку, і будь-які банківські операції по ньому недоступні для фіскальних органів, що і дозволяє уникати сплати податків і взагалі уваги податків" , – зазначив він.

Відзначимо, за правилами всі українці, які займаються підприємницькою діяльністю, повинні оформитися як фізособи-підприємці. При цьому, залежно від оборотів, відрізняється і ставка єдиного податку. Простежити обороти тих українців, які приймають оплату на особисту картку, практично неможливо.

Правда, за новими правилами перевіряти перекази можуть самі банки в рамках фінансового моніторингу. Підозрілі операції можуть блокувати.