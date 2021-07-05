Іспанія почала антимонопольне розслідування відносно Amazon і Apple

Національна комісія з ринків і конкуренції Іспанії (CNMC) розслідує можливі антиконкурентні дії з боку американських технологічних гігантів Amazon.com Inc. і Apple Inc. в області онлайн-продажів електронних товарів і надання маркетингових послуг стороннім рітейлерам, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У заяві CNMC йдеться, що відомство порушило дисциплінарне провадження стосовно компаній у зв'язку з можливою антиконкурентною поведінкою, що включає в себе торгові обмеження на веб-сайті Amazon в Іспанії для роздрібних продажів товарів Apple третіми особами і деяку рекламу конкуруючої продукції Apple.

"Розслідувана поведінка може обмежувати конкуренцію в області продажу електронної продукції через інтернет і надання маркетингових послуг стороннім рітейлерам за допомогою онлайн-платформ в Іспанії" , - йдеться в заяві CNMC.

Розслідування планується завершити протягом 18 місяців.

Amazon повідомила WSJ, що має намір повною мірою співпрацювати з відомством у рамках цього розслідування. Представники Apple в Іспанії не відповіли на запит про коментар.