У Південній Африці штам "дельта" привів до браку лікарів

Поширення в ПАР більш заразного штаму "дельта" Covid-19 призвело до масового напливу пацієнтів в лікарні, в тому числі в найбільшому місті країни Йоганнесбурзі, і до перевантаження системи охорони здоров'я, повідомляє Страна.ua.

Зараз "дельта" став панівним штамом в ПАР. При цьому на цю країну - одну з небагатьох в регіоні, де йде інтенсивне тестування на наявність Covid-19 - на минулому тижні припало більше половини виявлених нових випадків на африканському континенті.

Тим часом, в медичних установах ПАР відзначається нестача кисневих балонів, але більш за все - підготовленого персоналу. Влада раніше направили на допомогу військових медиків, що, тим не менш, багато місцевих лікарі вважали запізнілою мірою.

Раніше влада країни заборонила на два тижні всі масові зібрання в приміщеннях і поза, заборонили продаж алкоголю, поїздки в найбільш постраждалі провінції країни і з них, на зразок Гаутенг, центром якої є Йоганнесбург.

Разом з тим, вакцинація в ПАР просувається повільно. У країні з населенням приблизно в 60 млн чоловік зроблено лише 3 млн щеплень. Вакцинаційна кампанія супроводжується корупційними скандалами, а на вихідні і в свята вона припинялася, як визнала влади, в тому числі і через брак бюджету.

Згідно статистичному сайту Worldometers, всього в ПАР за час пандемії виявили понад 2 млн випадків зараження коронавірусом, понад 61,5 тис. пацієнтів з Covid-19 померли. Одужали понад 1,79 млн осіб. Однак дані по надлишковій смертності можуть змусити припустити, що в країні від коронавірусу померли понад 170 тис. чоловік. Також надходила інформація, що в ПАР Covid-19 можуть бути заражені до половини населення.

У Всесвітній організації охорони здоров'я висловлювали стурбованість у зв'язку з безпрецедентним масштабом третьої хвилі коронавірусу в Африці. Зростання захворюваності йде шостий тиждень поспіль. У той же час на континенті повністю від Covid-19 вакциновані 15 млн. осіб - 1,2% населення континенту.