В Україні закрили справу Саакашвілі

Журналістка видання "Теперішній час" Ірина Ромалійська повідомила, що справу у відношенні Міхеїла Саакашвілі в Україні закрито.

Про це свідчить її публікація в Facebook.

Журналістка нагадала суть справи.

"...в 2017 році Саакашвілі організовував акції протесту біля Верховної Ради. Під парламентом розбивали намети, там ночували активісти ...Несподівано у всьому цьому з'явився втікавший до Росії соратник Януковича Сергій Курченко. За версією Генеральної прокуратури, Курченко і Динник, вступивши в змова з ФСБ (яка хотіла керувати політичними процесами в Україні), давали гроші на акції Міхеїлу Саакашвілі і його спільнику Северину Дангадзе.

Дангадзе з Саакашвілі нібито навіть планували захопити будівлю Верховної Ради! І в фіналі Саакашвілі повинен був стати президентом України. Все за гроші ФСБ-Курченко. Таку версію вибудовувала тоді Генпрокуратура на чолі з Юрієм Луценком... ", - пише Ромалійська.

Вона зазначила, що Дангадзе визнав свою провину, він дав свідчення на Саакашвілі, пішов на угоду зі слідством і надалі був засуджений.

Крім того, журналістка нагадала про факт передачі грошей - 117 тисяч доларів і 125 тисяч євро. Також в справі є свідки, які розповідали, що вони отримували по 100-150 гривень за участь в акціях протесту, - йдеться в публікації.

За словами Ромалійської, Саакашвілі був допитаний, але він спростував інформацію про отримання грошей від Дангадзе або від Курченко - з останнім, як запевняв політик, він навіть не знайомий особисто.

"Цю справу заморозили вже при новому президенті - при Зеленському, який дозволив Саакашвілі повернутися в Україну і навіть дав йому якусь посаду. Знаєте, яким чином справу заморозили? Дуже смішно. Саакашвілі повертається в Україну, його знімають всі камери, президент дає якусь-то посаду, але українські прокурори формально вважали, що Саакашвілі перебуває в Нідерландах", - зазначає Ромалійська.

Тоді ж, за відомостями журналістки, в Нідерланди був відправлений запит з проханням допитати Михайла Ніколозовича, але Нідерланди не відповідали. Таким чином, в 2020 році справа була офіційно припинена.