У Білорусі заявили про останні "технічні моменти" в інтеграції з РФ

Процес взаємної інтеграції Росії та Білорусі майже завершено - залишилося узгодити технічні моменти. Пакет союзних програм буде підготовлений найближчим часом. Про це заявив прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко, повідомляє Слово і діло.

За словами прем'єра, він постійно контактує з цього питання з російським прем'єром Михайлом Мішустіним.

"Віцепрем'єри фактично щотижня зустрічаються. Є велика впевненість в тому, що в решту місяців весь пакет союзних програм буде сформований... Це створить для нас фактично новий план роботи в рамках Союзної держави" - зазначив він.

Головченко додав, що РФ і Білорусь домовилися гармонізувати законодавство.