У Білорусі заявили про останні "технічні моменти" в інтеграції з РФ
Процес взаємної інтеграції Росії та Білорусі майже завершено - залишилося узгодити технічні моменти. Пакет союзних програм буде підготовлений найближчим часом. Про це заявив прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко, повідомляє Слово і діло.
За словами прем'єра, він постійно контактує з цього питання з російським прем'єром Михайлом Мішустіним.
"Віцепрем'єри фактично щотижня зустрічаються. Є велика впевненість в тому, що в решту місяців весь пакет союзних програм буде сформований... Це створить для нас фактично новий план роботи в рамках Союзної держави" - зазначив він.
Головченко додав, що РФ і Білорусь домовилися гармонізувати законодавство.
"Будемо вибудовувати рівні умови для суб'єктів господарювання через створення єдиного регулювання та адміністрування податків, їх структури. Тому я впевнений, що від руху за союзними програмами виграють всі", - зазначив білоруський прем'єр.