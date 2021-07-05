СБУ запобігла продажу зброї криміналітету

СБУ знешкодила у Вінницькій області організоване угруповання, яке спеціалізувалося на продажі вогнепальної зброї та боєприпасів. За оперативними даними, клієнтами зловмисників були представники кримінальних кіл регіону.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що до складу групи входило декілька місцевих жителів. Зловмисники облаштували підпільну майстерню з переробки нелетальної зброї у бойовий стан. Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки, у тому числі в кримінальному середовищі.

Діяльність зловмисників мала системний характер. При цьому співробітники СБУ задокументували незаконний продаж ділками 4 одиниць нарізної зброї та набоїв до неї.

Наразі організатору угруповання повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.