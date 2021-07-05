Тонкий ринок: біткоїн ризикує обвалитися до 10 тис. доларів

Літо 2021 року для криптовалют ознаменується трендом на екологію, одним з головних орієнтирів виступить ситуація з крипторинком у Китаї, повідомляє Сегодня.

Швидше за все, біткоїн скоро знову буде дорожчати, але не виключені й сильні короткочасні коливання курсу, аж до обвалу до 10 тис. доларів. Бажаючим придбати біткоїн варто це робити поступово – не на всю суму заощаджень, а частинами.

Про це розповів головний стратег з криптовалют TomiEx Анжей Ковальчук.

"Краще навіть пізніше купити дорожче, в середньому ціна все одно буде вигідною. Якщо ж на всі гроші купити Bitcoin, а потім відбудеться форс мажор і ціна просяде до 10 тис. доларів – довше будете виходити з просадки" , – зазначив Ковальчук.

Він пояснив, що в літній період ринок називається тонким: багато інвесторів, криптотрейдерів знаходяться у відпустках, переглядаються торгові стратегії на початок сезону ділової активності, тому будь-які цінові вкидання можуть привести до різкої зміни цін.

При цьому на тлі заборони криптокомпаній у Китаї відбулася масова фіксація позицій, 70% підприємств зупинили діяльність за минулий місяць, і виручка майнерів знизилася в середньому на 42-53%. Як тільки компанії перебазуються і запустяться в роботу – Bitcoin буде знову дорожчатиме, вважає експерт.

Станом на 10:19 за київським часом 5 липня біткоїн торгувався на рівні 34,194 тис. доларів, що майже на 3% нижче вчорашнього рівня.