Пляжі Бердянська після потужного шторму засипало медузами
На популярному українському курорті Бердянськ на берег викинуло безліч медуз. Це пов'язано з поганими погодними умовами, повідомляє Обозреватель.
Так, на курорті пройшов сильний ураган з грозою. Також вітер зносив буквально все на своєму шляху, а дощ залив більшість туристичних локацій. На кадрах видно, що на берег Азовського моря викинуло величезну кількість медуз. За словами очевидців, узбережжя буквально всіяне цими морськими мешканцями.
До речі, остерігатися медуз варто алергікам – особливо, якщо з медузами вони раніше не зустрічалися, а також дітям, і якщо опік жалкими клітинами медузи припав на слизові оболонки.
Людям, які мають сильні опіки, в тому числі, і від медузи на пляжі, слід, не затягуючи, звернутися до лікаря. Особливо небезпечно, якщо уражається шкіра обличчя і слизові оболонки очей, рота, дихальних органів. У випадку з очима можливі дуже небезпечні наслідки.