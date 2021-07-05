Пляжі Бердянська після потужного шторму засипало медузами

На популярному українському курорті Бердянськ на берег викинуло безліч медуз. Це пов'язано з поганими погодними умовами, повідомляє Обозреватель.

Так, на курорті пройшов сильний ураган з грозою. Також вітер зносив буквально все на своєму шляху, а дощ залив більшість туристичних локацій. На кадрах видно, що на берег Азовського моря викинуло величезну кількість медуз. За словами очевидців, узбережжя буквально всіяне цими морськими мешканцями.

Величезна кількість медуз у Бердянську. Джерело: Скриншот

На березі Азовського моря багато медуз. Джерело: Скриншот

До речі, остерігатися медуз варто алергікам – особливо, якщо з медузами вони раніше не зустрічалися, а також дітям, і якщо опік жалкими клітинами медузи припав на слизові оболонки.

Людям, які мають сильні опіки, в тому числі, і від медузи на пляжі, слід, не затягуючи, звернутися до лікаря. Особливо небезпечно, якщо уражається шкіра обличчя і слизові оболонки очей, рота, дихальних органів. У випадку з очима можливі дуже небезпечні наслідки.