Футболісти збірної України з дружинами відпочили в Римі після Євро-2020
Наша футбольна команда завершила виступ на чемпіонаті Європи в чвертьфіналі. В неділю збірна України повернулася до Києва після Євро-2020. Однак не всі гравці відразу полетіли додому. Деякі залишилися в Римі, повідомляє Сегодня.
Футболісти Шахтаря затрималися в столиці Італії. Оскільки клуб проводить тренувальний збір в Австрії, то хлопці відразу ж приєднаються до команди без заїзду в Україні. Ми писали, що дружини футболістів збірної України прорвалися в Рим. Вчора ввечері Тарас Степаненко, Сергій Кривцов і Андрій Пятов зі своїми другими половинками дозволили собі розслабитися і провести час разом.
Фотографіями і відеороликами поділилася Юлія Кривцова на своїй сторінці в Instagram. Друзі відвідали знаменитий фонтан Треві, біля якого зробили романтичні кадри.
Хлопці дуже уважно вивчали меню і розповідали один одному веселі історії.
А ось своїм дружинам борошняне ввечері вирішили не замовляти.