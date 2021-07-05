Путін і Лукашенко числяться в списку "ворогів свободи преси"

Президент Росії Володимир Путін і білоруський правитель Олександр Лукашенко увійшли в новий список - ворогів свободи преси, повідомляє Deutsche Welle.

До переліку також вперше включений прем'єр-міністр однієї з країн Євросоюзу, це глава уряду Угорщини Віктор Орбан. Всього в реєстрі, оприлюдненому в понеділок, 5 липня, числяться 37 глав держав і урядів, які, на думку укладачів, надають найбільш жорсткий тиск на журналістів в своїх країнах.

"Нові фігуранти з'явилися у всіх регіонах світу. Їх методи репресій різні, але служать одній меті - за всяку ціну запобігти критичному висвітленню подій", - заявив в зв'язку з опублікуванням нового переліку глава відділення "Репортерів без кордонів в Німеччині" Крістіан Мир.

"Від цього страждають журналісти, які, тим не менш, мужньо продовжують розслідування, але також і населення, яке таким чином позбавляється доступу до незалежної інформації, такої важливої, особливо в період глобальної пандемії", - вказав Мир.