Перестрілка між іноземцями в Черкасах: відкрито кримінальне провадження

Вчора ввечері в Черкасах в результаті конфлікту між двома іноземцями сталася перестрілка. У поліції розслідують інцидент.

Про це йдеться в повідомленні поліції Черкаської області.

За даними правоохоронців, між двома іноземцями виникла бійка, в результаті якої 46-річний чоловік дістав пістолет і здійснив постріл в лобове скло автомобіля Peugeot. В результаті перестрілки ніхто не постраждав.

"За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. На місці працювала слідчо-оперативна група Черкаського районного управління поліції. З місця злочину вилучені пістолет і гільзи від травматичної зброї" , - повідомили в поліції.

Чоловіка, який стріляв з пістолета, затримали. Незабаром йому вручать підозру та оберуть запобіжний захід.