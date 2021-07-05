Спортивного коментатора РФ внесли до списку загрожуючих Україні осіб
Міністерство культури та інформаційної політики України за поданням Служби безпеки України внесло російського спортивного коментатора Дмитра Губернієва до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Згідно з оновленням переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, до списку ввійшли російський телеведучий і спортивний коментатор Дмитро Губернієв, російський режисер Олег Джураєв, російська актриса й телеведуча Анна Пєскова і російський актор Роман Юрченко.
Отже, на сьогодні в цьому переліку перебувають 204 особи.