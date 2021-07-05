Скільки представників іноземних держав візьмуть участь у Кримській платформі

В Україні планують провести Кримську платформу. Близько 20 представників іноземних держав приїдуть для участі в саміті, в тому числі і лідери країн, повідомляє РБК-Украина.

За словами співрозмовника, точно приїдуть на саміт лідери Польщі, Словаччини, країн Балтії. Президент Туреччини Реджеп Ердоган тричі підтверджував свою участь, але поки не надіслав офіційної згоди. Зі своїм форматом участі поки досі не визначилися Франція і Німеччина.

"Росіяни активно ходять по МЗС інших країн, щось розповідають, погрожують проблемами в торгівлі і т. д., щоб не приїжджали на саміт" , - сказав співрозмовник.

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба закликає лідерів країн приєднуватися до Кримської платформи.

Зазначимо, Словенія пообіцяла взяти участь у саміті Кримській платформі.

Мілан Лєліч