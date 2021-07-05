Данілов розповів, чи є у нього президентські амбіції

Рада національної безпеки України, на думку експертів, частково взяла на себе президентські функції. Тому з'явилися думки про політичні амбіції секретаря РНБО Олексія Данилова, повідомляє 24 Канал.

Попри це, займати відповідну посаду - дуже важка і відповідальна робота. Данилов підкреслив, що у нього немає планів щодо президентства.

"Я набагато більш досвідчена людина, щоб сказати, що у мене таких планів немає", - підкреслив Данилов.

Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський доручив йому дуже багато роботи. Тому секретарю РНБО є чим займатися на чинній посаді.