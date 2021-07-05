Стильний літній образ Олі Полякової

Оля Полякова не боїться критики й сміливо показує свої стрункі форми у всій красі. На своїй сторінці в Instagram вона виклала нове фото показуючи свій неймовірно стильний літній образ.

На цей раз Оля Полякова виявилася в Туреччині, куди прилетіла по роботі. Співачка у своєму щільному графіку виділила час для відпочинку і за традицією вирушила на пляж.

На фотографіях Оля позувала в стильному міні-плаття в горошок. Доповнивши образ ефектними окулярами та розпустивши своє довге волосся вона трохи позувала на камеру.

