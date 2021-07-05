Як діти зустрічали українських футболістів після Євро-2020: опубліковано миле відео

Збірна України, яка стала однією з восьми найкращих команд Європи, повернулася на батьківщину після закінчення виступів на чемпіонаті. Наші футболісти протягом довгого часу не могли спілкуватися зі своїми дітьми, тому їхні зустрічі після понад місяця розлуки вийшли по-справжньому теплими, повідомляє Обозреватель.

На сторінці телеканалів "Футбол 1/2/3" в Instagram були опубліковані відео з емоціями сімей капітана "Динамо" Сергія Сидорчука і нападника "Гента" Романа Яремчука. На одному з роликів також видно, як півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський мило спілкується зі своєю донькою Олівією.

Сергій Сидорчук обіймає дітей. Джерело: Кадр з відео

Діти Сергія Сидорчука. Джерело: Кадр з відео

Син Романа Яремчука. Джерело: Кадр з відео

Нагадаємо, що Євро-2020 почалося для підопічних Андрія Шевченка з прикрої поразки від Нідерландів з рахунком 2:3. У другому турі України насилу обіграла Північну Македонію, а потім мінімально поступилася Австрії.

Україна обіграла Північну Македонію з рахунком 2: 1

Завдяки вдалому збігу обставин нашій збірній вдалося увійти до четвірки найсильніших третіх команд і вийти в плей-оф турніру. В 1/8 фіналу ми пройшли Швецію, вирвавши перемогу на останній хвилині овертайму, а потім були розгромлені Англією в чвертьфіналі.