У Білорусі назвали неминучим "поворот на Азію"
Білорусь продовжить поставляти в ЄС продукцію, яка не потрапила під санкції. Про це заявив прем'єр-міністр Роман Головченко, повідомляє Кореспондент.
"Повністю ми не підемо з європейського ринку і будемо продовжувати постачати туди продукцію, яку вони не заборонили нам", - сказав Головченко.
"Я б зараз не фокусувався на якихось пропорціях. Так, дійсно, коли ми не були свідками такої агресивної поведінки з боку Європейського Союзу, у нас було завдання тримати їх частку близько 30% і ми успішно до неї йшли. Але зараз умови змінилися, відповідно змінилася і стратегія. Вона вже змінюється, і для нас неминучий поворот на Азію, як ми його називаємо", - додав прем'єр.
"Ми активно шукаємо варіанти заміщення без прив'язки до певної цифри. Завдання - не впасти, і воно реалізується", - стверджує чиновник.
Напередодні в ефірі телеканалу Білорусь 1 Головченко заявив, що у влади Білорусі є чіткий план роботи в умовах санкцій:
"Ми знаємо, куди йти. У цьому плані це певний для нас стимулюючий і мотивуючий фактор. Більш жорсткі умови роботи змусять нас рухатися ще швидше, активніше виходити на нові ринки".