У Білорусі назвали неминучим "поворот на Азію"

Білорусь продовжить поставляти в ЄС продукцію, яка не потрапила під санкції. Про це заявив прем'єр-міністр Роман Головченко, повідомляє Кореспондент.

"Повністю ми не підемо з європейського ринку і будемо продовжувати постачати туди продукцію, яку вони не заборонили нам" , - сказа﻿в Головченко.

"Я б зараз не фокусувався на якихось пропорціях. Так, дійсно, коли ми не були свідками такої агресивної поведінки з боку Європейського Союзу, у нас було завдання тримати їх частку близько 30% і ми успішно до неї йшли. Але зараз умови змінилися, відповідно змінилася і стратегія. Вона вже змінюється, і для нас неминучий поворот на Азію, як ми його називаємо" , - додав прем'єр.

"Ми активно шукаємо варіанти заміщення без прив'язки до певної цифри. Завдання - не впасти, і воно реалізується" , - стверджує чиновник.

Напередодні в ефірі телеканалу Білорусь 1 Головченко заявив, що у влади Білорусі є чіткий план роботи в умовах санкцій:

"Ми знаємо, куди йти. У цьому плані це певний для нас стимулюючий і мотивуючий фактор. Більш жорсткі умови роботи змусять нас рухатися ще швидше, активніше виходити на нові ринки".