Масова вакцинація дозволить відродити міжнародний туризм

Масова вакцинація в усьому світі та ширше впровадження цифрових технологій призведуть до зростання числа міжнародних подорожей в найближчі тижні і місяці, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться у звіті Всесвітньої туристської організації ООН (UNWTO).

"Станом на 1 червня 29% всіх країн і напрямків як і раніше повністю закриті для міжнародного туризму, з них більше половини - з травня 2020 року або довше. Більшість з цих країн розташовується в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Повністю відкриті для туристів без обмежень всього три країни в світі - Албанія, Коста-Ріка і Домініканська республіка" , - повідомляє організація.

Частково закриті, за її даними, 34% країн, причому в 36% з них вимагають тест на коронавірус, а іноді й карантин.

"Оскільки в більшості країн, де діють найбільш суворі обмеження на поїздки, спостерігається найнижчий рівень вакцинації, ми бачимо зв'язок між рівнем вакцинації та ослабленням обмежень. Ті напрямки, де такий рівень вище, і де уряди можуть працювати разом над узгодженими правилами, більш успішні у відновленні туризму. Зокрема, ми бачимо, що країни Євросоюзу можуть співпрацювати у використанні цифрових рішень для мінімізації ризиків" , - повідомляє UNWTO.

Організація зазначає, що в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні зараз закриті 70% напрямків, в той час, як в Європі - лише 13%. У Північній і Південній Америках цей показник становить 20%, в Африці - 19%, на Близькому Сході - 31%.

При цьому в чотирьох з 10 країн, які вважаються основними постачальниками туристів в світі, і на які до пандемії припадало 25% всіх міжнародних прибуттів, уряду як і раніше не рекомендують своїм громадянам несуттєві поїздки - в тому числі з метою туризму.