Авіакомпанія Wizz Air Abu Dhabi запустила рейси в Київ

Нова національна авіакомпанія Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Wizz Air Abu Dhabi 3 липня запустила регулярний рейс із Абу-Дабі (ОАЕ) в Київ, повідомляє УНИАН.

Як повідомила прес-служба авіакомпанії, цей маршрут з'єднує міжнародний аеропорт Абу-Дабі з міжнародним аеропортом «Бориспіль».

Як повідомила прес-служба «Борисполя», авіакомпанія планує виконувати рейси один раз на тиждень, щосуботи, але вже з кінця серпня компанія планує виконувати три рейси на тиждень – щовівторка, четверга та щонеділі.

Довідка. Wizz Air Abu Dhabi є спільним підприємством ADQ, однієї з найбільших холдингових компаній у регіоні, та Wizz Air Holdings Plc, лоукост-авіакомпанії.