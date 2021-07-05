Модний річний стиль Бохо в одязі 2021

Стиль бохо спрямований на комфорт, підкреслює шарм і природну красу. Ще одним плюсом є той факт, що підходить він жінкам будь-якого віку і будь-якої комплекції. З його допомогою легко можна приховати або підкреслити фігуру. Будь-який образ, створений в бохо стилі, буде неповторним, чарівним і романтичним, повідомляє Shoppingcenter.

Одягатися в стилі бохо легко і приємно. Головне, не переступити ту межу, за якою бохо перетворюється в "капустяний" стиль.

Зручність - головний принцип стилю бохо

Речі не повинні сковувати рухів або викликати дискомфорт. Образи легкі й повітряні. Використовуються невагомі тканини та натуральні матеріали. У фаворита бавовна, мережива, вельвет, оксамит, шовк, рюші та волани, в'язані речі.

Колірна гамма спокійна, хоча яскраві акценти й принти допускаються. Крім того, всілякі шарфи, хустки, накидки й аксесуари завжди підходять до стилю бохо.

Аксесуари в стилі бохо

Наявність аксесуарів обов'язково. Великі сережки та кулони, ланцюжки різної довжини, браслети та намиста з натуральними недорогими камінням, а також капелюхи й сумки з бахромою відмінно поєднуються зі стилем бохо. Популярні прикраси зі срібла та бісеру, зі шкіри та ниток, сумки з натуральної шкіри, плетені та полотняні з яскравими вишивками або принтами. А якщо аксесуари виконані своїми руками, то ви будете неповторні!