Мокра Анна Сєдокова блиснула соковитими грудьми в мікротопі

Популярна співачка Анна Сєдокова показала фотографію з ранкової пробіжки, на якій вона постала в велосипедках і мікротопі, повідомляє УНИАН.

Для бігу зірка вибрала кросівки м'ятного кольору і зробила хвостик. При цьому Аня вирішила зробити селфі з такого ракурсу, щоб було видно її пишні груди та в цілому підтягнуту фігуру.

"Мій ідеал", "Аню, мотивувати людей - це одне з ваших покликань", "Красуня", "Гаряча", "Класна" , - коментують шанувальники знімок.