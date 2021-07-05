Мокра Анна Сєдокова блиснула соковитими грудьми в мікротопі
Популярна співачка Анна Сєдокова показала фотографію з ранкової пробіжки, на якій вона постала в велосипедках і мікротопі, повідомляє УНИАН.
Для бігу зірка вибрала кросівки м'ятного кольору і зробила хвостик. При цьому Аня вирішила зробити селфі з такого ракурсу, щоб було видно її пишні груди та в цілому підтягнуту фігуру.
"Мій ідеал", "Аню, мотивувати людей - це одне з ваших покликань", "Красуня", "Гаряча", "Класна", - коментують шанувальники знімок.