Одеса пішла під воду і перетворилася на Венецію

Негода накрила Україну﻿ 4 липня і Одеса не стала винятком. Так, у місті пройшли сильні зливи, які затопили його. Таким морський курорт давно не бачили, повідомляє РБК-Україна.

Так, опади призвели до підтоплення провулку високого, вулиць водопровідної, Балківської, Середньофонтанської, армійської, Інглезі, Приморської, Мельницької та ряду вулиць у центрі міста, де колектори "Інфоксводоканалу" за своїми технічними характеристиками не можуть впоратися з великим об'ємом дощової води. Відзначається, що за 4 липня в місті випало 24,4 мм опадів, а це більш ніж половина місячної норми.

Прогнози синоптиків

Синоптики повідомляють, що циклон і антициклон по черзі визначатимуть погоду в Одесі на цьому тижні. Очікуються сильні дощі, грози, штормовий вітер і посилення спеки. Пік спеки припаде на вихідні. Температура повітря підніметься до + 30 градусів.

Як ми писали раніше, на одному з найпопулярніших українських курортів - Бердянську 4 липня пронісся потужний ураган﻿.

Автор: Людмила Жукова